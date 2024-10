Un gattino intrappolato in un fosso di raccolta delle acque bianche viene recuperato dai Vigili del Fuoco

Oggi sabato 5 ottobre, un gattino, forse per gioco, si era intrufolato nello scarico delle acque bianche finendo in uno dei tanti fossi di raccolta. Udito il suo miagolio alcuni passanti hanno chiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco non riuscendo a rimuovere la grata posta a protezione del fosso.

I Vigili del Fuoco della sede Centrale giunti sul posto hanno rimosso la grata e recuperato, a pochi metri di profondità, l’infreddolito gatto. Successivamente uno dei presenti lo ha condotto dal veterinario per le cure del caso.