Benvenuta Linda Vecchiarelli: un'esplosione di gioia per le famiglie Vecchiarelli-Upoli

Che gioia immensa! Oggi, 5 ottobre, alle ore 15:17, all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, è venuta al mondo la piccola Linda Vecchiarelli, con un peso di 3Kg e 80 gr. Un momento di pura felicità per mamma Francesca Upoli originaria di Palestrina e papà Angelo di Agnone, che l'hanno accolta con amore e trepidazione.

Il suo arrivo è una benedizione per tutta la famiglia, in particolare per i nonni, che vivono una gioia immensa. La piccola Linda porta con sé un legame speciale con il passato, portando il nome della sua amata nonna paterna, Linda Marcovecchio gia sindaca di Agnone, un omaggio affettuoso che rende il suo arrivo ancora più emozionante.

L'abbraccio di affetto arriva da tutti i suoi cari: i nonni paterni Carmine e Linda, la bisnonna Eulalia, gli zii paterni Eulalia e Antonio, e gli zii materni Chiara, Luca e Andrea. Un'emozione che attraversa generazioni, rendendo questo giorno indimenticabile per la famiglia e la comunità di Agnone.

Tantissimi auguri a Linda e alla sua splendida famiglia! Che la sua vita sia colma di amore, salute e felicità!

Auguri da Altomolise.net