Buon 61esimo Compleanno a Mario Petrecca: Un esempio di impegno per la comunità

Oggi ricorre il 61esimo compleanno di Mario Petrecca, un punto di riferimento per la nostra comunità e una figura di spicco nel panorama politico e sociale locale. Come consigliere comunale e presidente dell'ANC Nucleo di Protezione Civile, Mario si è sempre distinto per il suo impegno al servizio degli altri, dimostrando una passione e una dedizione costante per il bene comune.

Nel corso degli anni, ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, affrontando sfide significative e promuovendo iniziative in prima linea nelle situazioni di emergenza, sia nel nostro territorio che a livello nazionale. Il suo impegno non è passato inosservato: Mario è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2014 e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2019, e nel 2023 ha ricevuto dalla allora Prefetta di Isernia Franca Tancredi, l' onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita dal Capo dello Stato a quei cittadini del territorio che si sono distinti per particolari meriti.

In questo giorno speciale, vogliamo augurarti una giornata di festeggiamenti circondato dalle persone a te care. Che questo nuovo anno di vita ti porti ancor più successi e soddisfazioni, sia sul piano personale che professionale.

Buon compleanno, Mario! La comunità è fortunata ad averti tra le sue fila.