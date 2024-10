Guasto allâ€™autoclave dellâ€™ITIS: Interventi tempestivi prevengono disservizi

Recentemente, l'Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) di Agnone ha riscontrato un guasto significativo alla pompa di autoclave, essenziale per il rifornimento idrico dell'istituto. La situazione si è manifestata in un'interruzione temporanea dell'approvvigionamento idrico, ma gli idraulici sono intervenuti rapidamente per ripristinare il funzionamento dell'impianto.

Tuttavia, dopo soli due giorni, il malfunzionamento si è ripresentato, causando nuovamente un’interruzione dell'erogazione dell'acqua. In questa occasione, l’efficace coordinamento tra l'istituto e il l'ufficio tecnico provinciale ha permesso un intervento tempestivo che ha minimizzato i disagi per studenti e personale docente.

Per risolvere definitivamente il problema, è stata programmata la sostituzione dell'autoclave e dei serbatoi con nuove unità. Si era diffusa la voce che gli studenti potessero voler interrompere le lezioni a causa della mancanza d'acqua, ma l’efficienza degli interventi provinciali, visto che l’ITIS è sotto la giurisdizione della provincia di Isernia, ha evitato ogni forma di interruzione didattica, garantendo la continuità delle attività scolastiche. In ogni caso e' bene ricordare che la gestione dell'acqua pubblica fa capo alla grim, societa… eil comune interviente solo a supprto.