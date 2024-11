Meteo, arriva il freddo: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo in Molise: nel corso del weekend i primi segnali di cambiamento legati all’afflusso di correnti più fresche in quota dall’Europa nordorientale, accompagnate dal rinforzo dei venti settentrionali: un quadro meteorologico che si tradurrà in un graduale incremento della copertura nuvolosa e in qualche breve ed occasionale piovasco sulla costa molisana. La crescente ingerenza delle correnti balcaniche determinerà un progressivo calo delle temperature, più sensibile tra domenica e la prima parte della prossima settimana. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

SABATO: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Su subappennino e sull’Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Zero termico a 2900 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sul subappennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 2700 metri. Mare mosso.