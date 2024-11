Civitanova del Sannio celebra San Martino con un tuffo nel passato

Un weekend all'insegna della storia, della cultura e dei sapori del Molise



Civitanova del Sannio si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di storia e tradizioni locali per celebrare la festa di San Martino. Il 16 novembre, il borgo antico si animerà con l'evento "San Martino nelle vecchie cantine", un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera autentica di questo incantevole angolo del Molise.



Un viaggio nel tempo tra storia e natura



La giornata inizierà con un incontro in Piazza XXIV Maggio alle ore 15.30 per poi proseguire con una visita guidata al Monastero Medievale di San Benedetto De Jumento Albo. Qui, i partecipanti potranno ammirare l'alta valle del Trigno e immergersi in un'atmosfera ricca di storia e spiritualità.