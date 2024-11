Incontro con i Tecnici FIGC Molise per la Categoria Pulcini 2014-2015 - Progetto "EVOLUTION PROGRAMME - AST."

Oggi dalle ore 16:30 alle 16:40, presso lo stadio Civitelle di Agnone, si terrà il secondo incontro riservato alla categoria Pulcini 2014-2015 con i tecnici FIGC Molise, nell'ambito del progetto "EVOLUTION PROGRAMME - AST.".

Il dirigente del settore giovanile Sica invita tutti i partecipanti alla puntualità e di indossare il completino personalizzato e del k-way (nel caso di pioggia).

Nota importante per i nuovi iscritti: coloro che non sono ancora in possesso del completino personalizzato devono passare in segreteria, dove verrà loro consegnato un completino simile e un k-way per la pioggia.

Inoltre, si ricorda che è necessario arrivare con la tuta da allenamento e, se le temperature saranno basse, sarà obbligatorio indossarla.