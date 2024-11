Agnone Novembre Azzurro: ll Prof. Vincenzo Ferrara, un'eccellenza dell'urologia, incontra i cittadini al circolo San Pio

Il Prof. Vincenzo Ferrara, figura di spicco nel panorama urologico nazionale, con una lunga e prestigiosa carriera all’Ospedale di Jesi, arriva ad Agnone per un incontro informativo dedicato alla salute della prostata. La sua esperienza pluriennale e le sue competenze specialistiche saranno messe a disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi e curiosità su una tematica tanto importante quanto delicata.

L'incontro, organizzato dal direttivo del Circolo San Pio, si terrà sabato 16 novembre alle ore 17 presso la sede del circolo. Durante la conferenza, il Prof. Ferrara, con la sua consueta chiarezza e competenza, illustrerà le principali problematiche legate alla prostata, rispondendo a domande frequenti e fornendo preziosi consigli per la prevenzione e la diagnosi precoce. L’obiettivo dell'incontro è sensibilizzare la comunità su un tema di grande rilevanza, soprattutto in un mese come novembre, dedicato alla salute mentale e alla prevenzione della salute maschile, noto anche come Novembre Azzurro.

Il Novembre Azzurro è infatti un’iniziativa che si inserisce all'interno di un movimento globale per la sensibilizzazione sulla salute della prostata e, in particolare, sulla prevenzione del tumore prostatico. Questo mese rappresenta un’occasione per promuovere la consapevolezza riguardo alle malattie della prostata e per incoraggiare gli uomini a sottoporsi a controlli periodici, poiché la diagnosi precoce può fare una grande differenza nella cura e nel trattamento.

L’incontro di Agnone sarà quindi non solo un'opportunità per approfondire la conoscenza della prostata, ma anche per sottolineare l’importanza di un approccio preventivo e consapevole nei confronti della salute maschile.

Non mancate, un appuntamento importante per tutti i cittadini che desiderano informarsi e prendersi cura di sé stessi.