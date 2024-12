La commovente dedica di Davide Iaciancio, vincitore del 5Â° Premio Lucano della Fisarmonica Diatonica, al compianto nonno Ascenzo

AGNONE - Un giovane talento agnonese ha brillato alla prestigiosa competizione musicale del 5° Premio Lucano della Fisarmonica Diatonica, tenutasi oggi 1 dicembre a Tito (PZ). Davide Iaciancio, appena 11 anni, ha conquistato il primo posto, dimostrando una maestria e una passione per la musica che hanno incantato la giuria.

Nonostante il recente lutto per la perdita del nonno paterno, Ascenzo, Davide ha voluto partecipare alla gara, spinto da un profondo legame con lo strumento che gli era stato regalato proprio dal nonno. L'organetto, primo regalo di Ascenzo, è diventato per Davide un compagno inseparabile, un ponte verso un mondo di suoni e emozioni.

"Dedico questa vittoria al mio nonno Ascenzo", ha dichiarato Davide con gli occhi lucidi. "Era il mio più grande sostenitore e sono sicuro che sarebbe stato orgoglioso di me".

La famiglia Iaciancio ha voluto condividere questa gioia con tutta la comunità, sottolineando l'importanza della musica come veicolo di emozioni e di unione. "La musica è stata una grande consolazione in questo momento difficile", ha affermato il padre di Davide. "Siamo fieri di nostro figlio e di ciò che è riuscito a realizzare".

La vittoria di Davide rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la famiglia, ma per tutta la comunità di Agnone, che da sempre coltiva una forte tradizione musicale. Il giovane talento ha dimostrato che l'età non è un limite per raggiungere grandi traguardi e che la passione, unita alla dedizione, può aprire le porte a un futuro luminoso. Davide a fine gara ha ringraziato anche il suo maestro di musica, Pasquale Masciotra, presente all'evento, che gli ha trasmesso passione e bravura