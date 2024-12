Amara sconfitta per l'Olympia: il 4-0 dell'Alto Casertano spegne ogni speranza di rimonta

Una sconfitta pesante e inaspettata per l'Olympia, che nella gara casalinga contro l'Alto Casertano ha incassato un netto 4-0, lasciando sul campo tanta delusione e amarezza. La squadra avversaria, attualmente seconda in classifica, ha dimostrato superiorità fin dai primi minuti, infliggendo un colpo durissimo ai padroni di casa.

Il match si è messo subito in discesa per gli ospiti, che sono passati in vantaggio dopo soli tre minuti. Un'autentica doccia fredda per i ragazzi di mister Dell'Oglio, che non hanno avuto il tempo di reagire. Il raddoppio è arrivato poco dopo, con un rigore che sarebbe stato evitabile e che ha ulteriormente minato la fiducia dei granata. Nel primo tempo, nonostante qualche timido tentativo di rialzarsi, l'Olympia ha subito un terzo gol che ha praticamente chiuso la partita, fissando il punteggio sul 3-0.

Nella ripresa, la squadra di casa ha provato a lottare con maggiore aggressività e determinazione, cercando di rimontare il pesante svantaggio. Tuttavia, proprio nel momento di maggiore pressione, è arrivato il quarto gol degli ospiti, che ha definitivamente tagliato le gambe ai granata, rendendo vani gli sforzi nel cercare di reagire.

A fine partita, sui volti dei giovani atleti dell'Olympia si leggeva tutta la frustrazione per una prestazione sottotono, caratterizzata da poca aggressività, tanti errori e una sensazione di paura di sbagliare che ha frenato ogni tentativo di reazione. Mister Dell'Oglio, visibilmente deluso, ha riconosciuto la superiorità dell'Alto Casertano e ha ammesso che i gol subiti nei primi minuti hanno demoralizzato la squadra. "Abbiamo cercato di reagire, ma senza riuscire a incidere. Il nostro gioco è stato confusionario e poco organizzato", ha dichiarato il tecnico.

Con l'allenamento di martedì alle porte, mister Dell'Oglio si è detto determinato a capire le ragioni di questa prestazione e a restituire fiducia ai suoi ragazzi, convinto del potenziale a disposizione. Il tecnico spera di vedere una squadra più coraggiosa, meno timorosa di sbagliare, pronta a riprendersi già nelle prossime partite.