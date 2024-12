Il Gruppo Folk agnonese "Rintocco Molisano" in Udienza con Papa Francesco: Un Evento Storico per la Cultura Popolare

L'11 dicembre 2024 segnerà una data storica per il Gruppo Folk "Rintocco Molisano", che avrà l'onore di partecipare all'Udienza Generale di Papa Francesco presso la Città del Vaticano. L’invito è stato esteso direttamente dall’Unione Folclorica Italiana (U.F.I.), in occasione del 40° anniversario della sua fondazione, un evento che celebra la tradizione del folklore italiano e il suo legame con la fede cristiana.

Il "Rintocco Molisano", uno dei gruppi più rappresentativi del panorama folkloristico italiano, da anni si dedica alla promozione delle tradizioni del Molise attraverso musica, canti e danze tipiche. L'incontro con Papa Francesco è un riconoscimento importante per il gruppo, che da sempre lavora per mantenere vive le radici culturali della sua regione. Questo momento di spiritualità e riflessione offre l'opportunità di celebrare non solo la cultura molisana, ma anche la forza della tradizione popolare italiana nel suo complesso.

Le tradizioni popolari, infatti, sono profondamente legate alla fede cristiana, molte delle celebrazioni folkloristiche italiane nascono in occasione di festività religiose, trasmettendo valori che si tramandano di generazione in generazione. In quest'ottica, l'incontro con il Papa non è solo una benedizione spirituale, ma un'opportunità per rafforzare il legame tra cultura e fede.

Come sottolineato dal messaggio ufficiale dell’U.F.I., Papa Francesco ha

sempre mostrato grande attenzione per la cultura popolare e incoraggerà i gruppi a proseguire il loro lavoro di trasmissione delle tradizioni, unendo la ricchezza culturale alla dimensione spirituale.

L’Udienza Generale, che si terrà il 11 dicembre alle ore 9.00, vedrà riunirsi a Roma numerosi gruppi folkloristici italiani, uniti per celebrare il patrimonio culturale del nostro Paese. I partecipanti sono stati invitati a indossare i costumi tradizionali, per rappresentare al meglio la varietà e la ricchezza della cultura italiana.

Questo appuntamento con Papa Francesco non è solo una celebrazione religiosa, ma un’occasione unica per rinnovare il legame tra tradizione, fede e identità culturale, un riconoscimento per il lavoro svolto dalle associazioni folkloristiche italiane e un incoraggiamento a proseguire nel mantenimento e nella valorizzazione delle tradizioni popolari.