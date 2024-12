Cinque anni senza Don Alessandro Di Sabato: Un sacerdote di cultura, dedizione e cuore

Il commuovente ricordo di Alessandro Patriarca

Sono trascorsi cinque anni da quando Don Alessandro Di Sabato ci ha lasciato, ma la sua memoria è ancora viva nei cuori di chi lo ha conosciuto. Nonostante fosse descritto dai suoi stessi compagni di studi come "il sacerdote basso di statura ma alto di cultura", Don Alessandro ha sempre saputo farsi voler bene da tutti, e ad Agnone in particolare, dove la sua figura rimarrà per sempre legata alla comunità.

Nel corso degli anni, pochi sono stati i suoi veri amici, quelli che gli sono stati vicino nei momenti di difficoltà, supportandolo nel suo impegno religioso e spirituale. Molti di loro hanno contribuito alla gestione delle chiese che gli erano state affidate, affrontando anche spese personali per sostenere il lavoro che Don Alessandro svolgeva con passione e dedizione.

Chi scrive lo ricorda con affetto fin dai suoi primi passi come seminarista, e in particolare il giorno della sua Prima Messa celebrata nella chiesa di S. Antonio. Un ricordo indelebile che oggi emerge anche grazie a un video che fu mostrato poco prima della sua morte. In quel filmato, Don Alessandro quasi ringraziava lo scrivente per il supporto nei momenti difficili, durante le difficoltà in chiesa e nella sua malattia.

La sua mente brillante, unita a una profonda conoscenza del Diritto Canonico, lo ha reso capace di risolvere questioni complesse, come nel caso del matrimonio di Alessandro Patriarca il narrante di questo ricordo di Don Alessandro e termina" Un gesto che non dimenticherò mai."

Anche se molti lo hanno ormai dimenticato, Don Alessandro vive nei pensieri e nelle preghiere di molti. Grazie, Don Alessandro, per la tua dedizione, per la tua cultura e per il tuo cuore grande. Riposa in pace.

Alessandro Patriarca, di Agnone.