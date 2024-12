Agnone: Il Presidente Roberti partecipa alla Ndocciata e scopre il progetto di "PassarÃ¨ Antico Molise" per la produzione di Liquori Artigianali

Questa sera, Agnone ha accolto migliaia di turisti per assistere alla tradizionale "Ndocciata", una delle manifestazioni più suggestive del Molise, con il corteo del fuoco che ha illuminato il centro della cittadina altomolisana. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato all'evento, incantato dallo spettacolo delle 1000 torce fiammanti, trasportate a spalla da uomini avvolti in mantelli a ruota e cappelli a falde larghe, che hanno reso l'atmosfera ancora più magica.

Dopo aver ammirato il corteo, Roberti ha fatto una sosta presso "Passarè antico Molise", un locale di Agnone, dove ha gustato un amaro dal suggetivo nome IS in compagnia di Massimo Iaciancio, titolare del locale e imprenditore poliedrico originario proprio di Agnone. Il "Passare", situato in Corso Vittorio Emanuele, è famoso per la sua selezione di liquori e specialità locali.

Iaciancio ha annunciatol’imminente apertura ad Agnone di un laboratorio dedicato alla produzione di liquori artigianali, realizzati secondo un’antica ricetta molisana e perfezionati grazie all’esperienza di esperti distillatori. Il progetto si propone di riscoprire e valorizzare l’arte liquoristica molisana, che fonde erbe, fiori, frutti e radici tipiche della regione. Questi ingredienti conferiscono ai liquori un sapore delicato e raffinato, esprimendo in pieno la tradizione e la cultura autentica di un Molise ricco di storia.

Il presidente Roberti ha seguito con grande interesse il progetto dell’imprenditore, che, dopo anni di lontananza, ha deciso di tornare a investire nel suo paese natale. Un gesto significativo, soprattutto in un periodo in cui molte attività commerciali locali hanno dovuto fare i conti con il ridimensionamento. Tuttavia, la passione e l’impegno di imprenditori come Iaciancio infondono nuova linfa vitale a un territorio che continua a promuovere e valorizzare le sue tradizioni.

Passarè Antico Molise

Corso Vittorio Emanuele, 213

86081 Agnone (IS)