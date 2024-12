Tragedia al ponte di Sprontasino: un gesto estremo sconvolge la comunitÃ 

Un'altra vita spezzata da un gesto disperato. Al viadotto di Sprontasino si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità sconvolta. Nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Nella giornata d oggi, il viadotto di Sprontasino è stato teatro di un dramma che ha segnato profondamente la comunità locale. Un uomo di cica 64 anni residente a Carovilli si è lanciato nel vuoto, ponendo fine alla propria vita.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco della compagnia di Agnone, dei carabinieri e del personale sanitario del 118, ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto e le ragioni che hanno spinto questa persona a compiere un gesto così estremo. Al momento, non sono emersi elementi che possano far luce sulle cause di questa tragedia.