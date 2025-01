Meteo: dal 3 gennaio in arrivo la prima perturbazione dell'anno

Sul Molise la fase di tempo stabile, dominata dall’alta pressione, sta per giungere al capolinea. Tra il 3 e il 4 gennaio è infatti atteso un progressivo incremento dell’instabilità a causa del transito di una rapida perturbazione che porterà le prime piogge dell’anno tra la seconda parte di venerdì e l’inizio di sabato. A seguire, è previsto un nuovo temporaneo rinforzo dell’alta pressione, legato all’avvicinarsi di una seconda intensa perturbazione che, per l’Epifania, porterà un peggioramento del tempo al Nord. Questo determinerà un clima più asciutto al Sud, ma non sempre soleggiato; il tutto sarà accompagnato da un nuovo rialzo termico.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI’: la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti tesi dai quadranti sud occidentali. Zero termico a circa 2050 metri. Mare mosso.

SABATO: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a circa 1350 metri. Mare da molto mosso a mosso.

DOMENICA: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sul subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Zero termico a circa 2450 metri. Mare poco mosso.