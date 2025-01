Causa maltempo, rinviata la Faglia di Oratino: l'evento si terrÃ  il 4 gennaio 2025

Il tradizionale evento della Faglia di Oratino, previsto per il 24 dicembre, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. La manifestazione, che ogni anno coinvolge la comunità in una suggestiva e attesa celebrazione, si terrà quindi il prossimo sabato 4 gennaio 2025, a partire dalle ore 15.30.

L’evento, organizzato dall'associazione "La Faglia", è un'occasione imperdibile per vivere una delle tradizioni più radicate e sentite di Oratino. Nonostante il rinvio, l'entusiasmo e la partecipazione sono garantiti, con i preparativi già in corso per offrire una giornata speciale a tutti coloro che vorranno essere presenti.

Il Presidente dell'associazione, Alessandro Altavista, ringrazia anticipatamente per l'attenzione che verrà dedicata all'evento, augurando a tutti un proficuo anno nuovo e un buon lavoro per la riuscita della manifestazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 333 3728701.

Non mancate a questo appuntamento che celebra la tradizione e la comunità di Oratino!