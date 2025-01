Agnone: I Vigili del Fuoco protagonisti dell’Evento “La Befana vien di giorno” il 6 Gennaio

L’atteso evento “La Befana vien di giorno” torna ad Agnone il 6 gennaio, alle ore 11:00, nella villetta adiacente al plesso scolastico di piazza del Popolo. Un’iniziativa che, come ogni anno, promette di regalare una spettacolare giornata di festa per grandi e piccini, voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con numerose realtà locali.

L’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo”, la Pro Loco, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agnone, l’associazione “La Repubblica di Maiella” e vari commercianti locali sono coinvolti nell’organizzazione di questa festa che celebra l'Epifania in un modo davvero speciale.

Il momento culminante dell'evento sarà l’arrivo di un vigile del fuoco travestito da Befana, si calerà dal tetto della scuola con la sua scopa per distribuire caramelle e dolcetti ai bambini presenti, regalando loro sorrisi e magia. Un evento imperdibile per vivere insieme la tradizione e la gioia dell'Epifania.