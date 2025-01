Pista Skiroll a Prato Gentile: Il Sindaco Paglione fa chiarezza e annuncia azioni legali per difendere il Progetto contro disinformazione e denigrazione

"Pista Skiroll, dobbiamo fare chiarezza. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a una campagna di disinformazione e di denigrazione che ha sollevato polveroni e creato inutili allarmismi.

Vogliamo rassicurare subito tutti: a Prato Gentile non si sta facendo e non si farà alcuno scempio e i lavori in via di realizzazione sono quelli progettati e noti da tempo.

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno adire alle vie legali, per difendere l’onorabilità e la dignità dell’Ente, dei tecnici, dei RUP che si sono avvicendati in questi anni e di tutta l’Amministrazione.

Se abbiamo aspettato a rispondere è stato solo per attendere la formalizzazione della querela.

Ciò detto, vogliamo fornire alcuni dettagli, per meglio chiarire quello che, lo ripetiamo, è noto da tempo: i lavori per la pista non modificano l’orografia dei luoghi, la realizzazione segue il profilo del terreno naturale, non sono stati eseguiti movimenti di terreno che abbiano variato le pendenze e la conformazione iniziale del sito e, come desumibile dall’analisi della documentazione progettuale agli atti, sul sito già insistevano piste e tracciati consolidati. Infine, nessun albero è stato abbattuto.

La realizzazione dell’opera segue le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione di una pista di Skiroll” - prima edizione anno 2020 - emanate dalla Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali): nel documento è chiaramente previsto l’utilizzo del conglomerato bituminoso necessario per lo scorrimento delle rotelle dello skiroll, per evitare la formazione di giunti trasversali lungo la pista, per compensare la dilatazione termica tipica di altri materiali.

Naturalmente la soluzione adottata consentirà l’omologazione della pista da parte della FISI, per il riconoscimento del comprensorio sciistico di Prato Gentile quale Centro Federale.

L’amministrazione comunale, inoltre, intende permettere l’utilizzo della pista di skiroll in tutte le stagioni: per questo la struttura è certificata per sopportare gli elevati carichi derivanti sia dai macchinari utilizzati per la battitura della stessa (gatto delle nevi) che dai mezzi utilizzati per la pulizia primaverile-estiva (trattore con trinciatrice laterale). Al di sopra dello strato di fondo (binder), necessario al sostenimento degli alti carichi previsti per la completa manutenzione e fruibilità dell’opera, è prevista la distesa di un manto colorato in massa, integrato e compatibile con il contesto paesaggistico, di altissimo pregio ambientale e naturalistico.

L’opera consentirà l’accessibilità totale dell’area di Prato Gentile, che si presenterà infatti del tutto priva di barriere e disconnessioni, permettendone la fruibilità anche da parte di utenti in carrozzina, di persone con ridotta mobilità, di famiglie con bimbi in passeggino.

Come dicevamo, tutti i dettagli erano già noti: il 15 febbraio 2020 l’Amministrazione comunale, insieme coi tecnici incaricati della progettazione, incontrò la cittadinanza in un’affollata assemblea pubblica, proprio per informare in merito alle iniziative intraprese per l’avvio dell’iter relativo al riconoscimento del Centro Federale per lo Sci di Fondo a Prato Gentile.

Superfluo forse ricordare che abbiamo dovuto sopportare ritardi importanti anche a causa della pandemia che ha bloccato per quasi tre anni tutta l’attività.

La nostra amministrazione, insieme al locale Sci Club e alla Federazione Italiana degli Sport Invernali - nazionale e regionale - ha fatto la scelta di guardare al futuro anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto e di provare ad andare oltre la neve, con l’obiettivo, naturalmente, di creare i presupposti per un nuovo inizio degli sport invernali a Prato Gentile.

Quindi, ribadiamo: nessun danno, nessuno scempio in quello che è il luogo simbolo per tutta la nostra comunità.