Meteo Befana: in arrivo Vento, Pioggia e anche nevicate

E' tutto confermato: la Befana quest'anno porterà tanto vento, pioggia e anche nevicate su alcune delle nostre regioni.

Nel corso di Lunedì 6 Gennaio la discesa di masse d'aria di origine polare provocherà una decisa svolta meteorologica: queste correnti concluderanno infatti la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, scavando un profondo ciclone sui nostri mari. Di conseguenza, sarà maltempo e colpirà in particolare il Nord: si registreranno piogge su tutte le regioni settentrionali, ma non solo; sono attese infatti anche nevicate a partire dagli 8/900 metri di quota su Alpi e Prealpi.

Il peggioramento interesserà poi anche il versante tirrenico del Centro e la Sardegna (specie dalla serata e nella notte successiva) dove la pioggia sarà accompagnata da raffiche di vento dai quadranti meridionali: i venti meridionali, su questi settori, faranno aumentare in maniera decisa le temperature, tanto che a Roma, solo per fare un esempio, si raggiungeranno i 16°C.

Nei giorni a seguire le condizioni meteo si manterranno ancora molto instabili a causa dell'arrivo di ulteriori irruzioni di aria fredda in discesa dal Nord Europa.

Attenzione perché viste le temperature molto fredde potenzialmente presenti sull'Italia, potrebbe tornare la neve fino a quote molto basse o addirittura fino in pianura.

Manca ancora un po' di tempo e vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti: molto dipenderà dal comportamento del Vortice Polare che potrebbe condizionare il tempo fin sul nostro Paese.

