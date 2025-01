Paolo e Susanna, la coppia vincente di Agnone: 50.000 euro e un'esplosiva vittoria a Affari Tuoi grazie alla simpatia e all'intelligenza

Una nuova edizione di Affari Tuoi ha visto trionfare una coppia di Agnone, Paolo e Susanna, che hanno conquistato un'importante vittoria da 50.000 euro. La puntata, dedicata al giocatore Paolo Scampamorte, ha avuto un impatto speciale sul pubblico, grazie alla simpatia e all'energia della coppia. Non solo si sono mostrati affiatati e pieni di buon umore, ma hanno anche saputo con destrezza intuire i trabocchetti lanciati dal famoso "dottore", il temuto offerente del programma.

Paolo, con un cognome che già evoca un po' di ironia, non si è sottratto alle battute, ai canti e ai balletti, entrando subito in sintonia con il programma e con il bravo conduttore Stefano De Martino. La coppia ha saputo gestire la puntata con leggerezza, ma anche con molta intelligenza, per arrivare a conquistare ben 50.000 euro, con un colpo di scena che ha premiato la loro bravura.

Non è la prima volta che gli abitanti di Agnone brillano in questo popolare format di Rai 3, e Paolo e Susanna non hanno fatto eccezione. Con il loro spirito e la loro vivacità, hanno dimostrato che con una buona dose di affiatamento e un po' di fortuna, anche una piccola cittadina può conquistare il cuore degli spettatori e portare a casa un bel bottino.