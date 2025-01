Il Comune concede un locale in comodato d'uso alla Croce Rossa Italiana per attivitÃ  sociali e apertura di una sede ad Agnone

La Giunta Comunale, con deliberazione unanime, ha deciso di concedere in comodato gratuito l'immobile di proprietà comunale sito ad Agnone in Via Verdi, all'Associazione Croce Rossa Italiana di Isernia , per lo svolgimento delle sue attività sociali destinate in particolare alla popolazione anziana della Comunità Agnonese. La richiesta è stata avanzata dall'Associazione con nota acquisita il 19 novembre 2024, e il Comune ha ritenuto che le finalità dell'Associazione siano perfettamente compatibili con l'utilizzo della struttura, che attualmente risulta inutilizzata.

L'immobile, di circa 14 metri quadrati, è censito al Catasto al Foglio 58 Mappale 235 Sub 2 e, trovandosi nel centro abitato, potrebbe diventare una risorsa preziosa per la comunità, contribuendo al benessere sociale e all'integrazione delle persone anziane. L'Associazione si farà carico delle spese relative alle utenze e alle opere di manutenzione ordinaria, mentre il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi periodici per garantire il decoro e l'idoneità del locale.

La decisione è stata presa in seguito all'esame dello schema di convenzione, che è stato approvato in forma integrale, e acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile. Inoltre, il provvedimento sarà sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare e successivamente trasmesso al referente dell'Associazione.

Il Comune ha dichiarato che l'atto sarà immediatamente eseguibile e sarà seguito da una separata votazione unanime.