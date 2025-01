Incendio canna fumaria a San Giovanni in Galdo: Intervento dei Vigili del Fuoco e rimozione sicura del comignolo danneggiato

Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta a San Giovanni in Galdo (CB) per un incendio canna fumaria .

Si è intervenuti con un"autopompa serbatoio, un modulo antincendio e un'autoscala per lavorare in sicurezza sul tetto mentre negli ambienti invasi dal fumo, si sono utilizzati autoprotettori per favorire la verifica dei luoghi.

Al termine dell' intervento si sono riscontrate delle lesioni rilevanti nel comignolo, che ne compromettevano la stabilità, pertanto si è proceduto alla sua rimozione in sicurezza.