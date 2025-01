Maltempo e annullamento degli Eventi Natalizi: La delusione per la mancata riprogrammazione del Presepe Vivente e della Ndocciata a Agnone

A causa del maltempo, due eventi tradizionali di grande importanza per la comunità, il Presepe Vivente e la Ndocciata, sono stati annullati la vigilia di Natale. Tuttavia, ci sono delle domande che circolano tra la gente, in particolare sul motivo per cui non sia stata organizzata una riprogrammazione del Presepe Vivente, considerando che gran parte della scenografia era già pronta, e che la Ndocciata aveva già le "ndocce" pronte per essere utilizzate.

Molte persone si chiedono perché non si sia tentato di realizzare questi eventi, soprattutto in un periodo che avrebbe visto una grande affluenza sia di visitatori locali che di turisti, poiché si tratta di manifestazioni molto sentite e caratteristiche della tradizione. La neve caduta abbondante ha reso difficile l’organizzazione, ma molti pensano che andavano riprogrammati.

In ogni caso l'Associazione della Ndocciata e il Cenacolo culturale, gli organizzatori dei due eventi, sarebbero tenuti a dare spiegazioni ai cittadini della mancata riprogrammazione. Le due Associazioni hanno tra l'altro usufruito di un contributo economico pubblico per lo svolgimento dei due eventi