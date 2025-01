Primo Corso di Cinematografia Gratuito per Giovani dai 14 ai 18 Anni - Iscrizioni Aperte!

Primo corso di Cinematografia GRATUITO! Rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, si terrà presso lo Spazio Socio-Educativo all'interno di Palazzo dei Filippini di Agnone dove sarà possibile iscriversi gratuitamente compilando e consegnando l'apposito modulo entro il 18 febbraio. Per i minorenni, l’iscrizione va sottoscritta dai genitori/tutor. Ti aspettiamo ogni Giovedì dalle 15:30 alle 18:30. Non perdere l'occasione e vieni a scoprire altri corsi e laboratori di AGGREGHIA-MOLI, un progetto finanziato dalla Regione Molise per minori e giovani dai 14 ai 35 anni che vivono nei comuni di Agnone, Civitanova del Sannio, Salcito e Poggio Sannita”