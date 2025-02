Emilia Porfilio nominata Coordinatrice Regionale dell'Unione Folclorica Italiana (UFI) per Molise, Abruzzo e Umbria

Il Gruppo Folk Rintocco Molisano di Agnone (IS) celebra una nuova e importante nomina: la dott.ssa Emilia Porfilio è stata scelta come coordinatrice regionale dell'Unione Folclorica Italiana (UFI) per le regioni Molise, Abruzzo e Umbria. Questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale per la dott.ssa Porfilio, ma anche un prestigioso traguardo per il gruppo folklorico agnonese che da anni promuove con passione le tradizioni popolari molisane.

L'UFI è un'associazione che riunisce i gruppi folkloristici italiani con l'obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio culturale immateriale del nostro paese, valorizzando le tradizioni popolari, le danze, i canti e i costumi delle diverse regioni italiane. La nomina di Emilia Porfilio a coordinatrice regionale le conferisce la responsabilità di coordinare e sostenere le attività dei gruppi folkloristici appartenenti all'UFI nelle tre regioni, creando una rete di collaborazione tra le realtà locali.

In merito a questa nuova sfida, la dott.ssa Porfilio ha dichiarato: "È un onore per me ricevere questa nomina. Sarà un impegno che affronterò con grande passione, cercando di favorire la collaborazione tra i gruppi folkloristici delle nostre regioni e di preservare e diffondere le nostre tradizioni in modo che possano essere tramandate alle nuove generazioni."

Con questa nomina, la dott.ssa Emilia Porfilio non solo rafforza il legame con il Gruppo Folk Rintocco Molisano, ma si prepara a guidare un'importante rete di tradizioni culturali, promuovendo il folklore del Molise, dell'Abruzzo e dell'Umbria a livello nazionale e internazionale.