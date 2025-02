A bordo di un autobus elettrico I bambini della scuola dell'infanzia Padre Annibale Maria di Francia in viaggio verso il futuro

Gli alunni della scuola dell’infanzia paritaria Padre Annibale Maria di Francia hanno attraversato le vie del capoluogo a bordo di un autobus elettrico. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Protagonisti della transizione green, in viaggio verso il futuro”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza della sostenibilità ambientale e del rispetto per il pianeta, in linea con gli obiettivi 11, 12 e 13 dell’Agenda 2030.

Durante il tragitto, gli alunni sono stati guidati dalle docenti Maria Paola Pizzuto, Ida Festa e dalla coordinatrice Suor Margherita D’Abramo, interloquendo sui benefici degli e-bus e sull’importanza di ridurre le emissioni di CO2 per contrastare il cambiamento climatico con gli Assessori del Comune di Campobasso Mimmo Maio e Simone Cretella.

L’evento si inserisce in un percorso educativo più ampio che la scuola dell’infanzia Padre Annibale Maria di Francia porta avanti dall’inizio dell’anno scolastico, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per tutti.

Le rinnovabili sono supereroi che sfruttano la forza del sole, del vento, dell’acqua e della terra per produrre energia pulita: “Siamo convinti sia fondamentale educare i bambini fin dalla tenera età ai valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente”, ha dichiarato la coordinatrice dell’istituto cattolico. “Gli autobus elettrici – ha aggiunto Suor Margherita D’Abramo – non hanno bisogno di combustibili fossili, quindi non inquinano l’aria che respiriamo. Anche i più piccoli hanno notato che sono silenziosi e che le batterie si ricaricano come quelle di un giocattolo”. Il modo migliore per iniziare il viaggio verso il futuro.