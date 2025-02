Centoundici Anni di Storia e Passione: Lo Sci Club Capracotta

Il 19 febbraio 1914 segnava l'inizio di una grande storia che ha attraversato oltre un secolo, portando con sé tradizioni, emozioni e un amore profondo per la montagna e per lo sport. Centoundici anni fa, infatti, nacque lo Sci Club Capracotta, un "gioiello" della nostra comunità che ha visto susseguirsi generazioni di giovani pronti a scrivere pagine indimenticabili di sport e amicizia.

La storia cominciò quella sera del 19 febbraio 1914, quando gli skiatori capracottesi si riunirono, ospiti del signor D. Tommaso Conti, per inaugurare con un sontuoso banchetto lo Ski Club. Il clima di festa e di entusiasmo era palpabile, con il sig. Paglione Giovanni, console del Touring, che durante una breve conferenza celebrò il valore dello sci come sport salutare e di grande importanza per la comunità capracottese.

A quel brindisi, ispirato a nobili concetti, seguirono gli interventi dell'avv. Nestore Conti, del giudice avv. Giorgio Borrella e del padrone di casa, il signor D. Eutimio Conti. Un atto di grande unione che sancì la nascita ufficiale dello Sci Club, con l'approvazione dello statuto da parte dei soci fondatori, tra cui la signora Ida Conti e le signorine Chiarina Conti e Ines Paglione. Il sig. Giovanni Paglione fu eletto presidente, il sig. Ottorino Conti vice presidente e il sig. Giuseppe Falconi segretario cassiere.

Con parole cariche di emozione, il presidente Paglione celebrò lo sci come il sovrano degli sport, ricordando le emozionanti discese tra i faggi e gli abeti che avevano accompagnato le prime esperienze sulla neve capracottese. La serata si concluse con il canto dell'inno degli skiatori di Capracotta, scritto dall'avv. Giorgio Borrella e musicato dal maestro Alfonso Falconi, eseguito magnificamente dalla signorina L. Falconi e cantato in coro.

Oltre al fervore sportivo, la serata fu allietata dalle note del tango, interpretato con maestria dalle signorine Falconi e Paglione, e dalla musica di Parsifal, suonata al grammofono dall'avv. G. Conti. Una festa indimenticabile che segnò l'inizio di una lunga tradizione di amore per lo sci, che ancora oggi si celebra con orgoglio in ogni generazione di giovani che si avvicinano a questo splendido sport.

Oggi, a distanza di 111 anni, lo Sci Club Capracotta rimane un simbolo di passione, unione e crescita, continuando a ispirare chiunque abbia la fortuna di percorrere le sue piste. Una storia che, da quel primo brindisi, ha fatto sognare e continua a far sognare.

(dal libro 1914 - 2014: cento anni di sport). Pierino Di Tella - Segretario Sci Club Capracotta)