Addio a Lucio Gualtieri: un uomo di sport, passione e dedizione

Con sommo dolore, apprendiamo della scomparsa di Lucio Gualtieri, avvenuta nel pomeriggio di oggi presso l'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. Lucio è stato un uomo di grande valore, un amico leale e una persona di rara discrezione e gentilezza. La sua passione per il calcio, che aveva coltivato fin da giovane, lo ha visto crescere come portiere nelle squadre della Polisportiva Olympia Agnone, per poi diventare un apprezzato allenatore a Termoli, dove risiedeva da tempo.

Oltre alla sua carriera sportiva, Lucio ha contribuito con competenza ed esperienza alla nostra testata, scrivendo con passione e garbo sui temi calcistici locali, soprattutto riguardo alla sua amata squadra, l’Olympia Agnonese.

Un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro, agli amici e alla sua comunità. Le sue qualità umane e la sua dedizione allo sport resteranno nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Le più sentite condoglianze vanno alla moglie Carmela, ai figli Maria Teresa e Alberto, ai fratelli, alle sorelle e a tutti i familiari. In questo momento di grande dolore, siamo vicini a loro con affetto e certi che il ricordo di Lucio rimarrà sempre vivo nei cuori di chi lo ha amato.

Il rito funebre si svolgerà MERCOLEDI' 26 Febbraio ore 11.00 presso la chiesa Maria Santissima di Costantinopoli ad Agnone.