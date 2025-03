Carnevale a Trivento: Sfilata di Carri Allegorici e Veglione in Piazza

Oggi Domenica 2 marzo 2025, la città di Trivento si è animata con la tradizionale sfilata di carri allegorici organizzata dalla Pro Loco Terventum. Un evento imperdibile per grandi e piccini, all'insegna del divertimento e della creatività. Questo evento, chiamato Palio delle Contrade, inizialmente era organizzato dall’Associazione Culturale Cheope fino al Febbraio 2020,16esima edizione, ma la pandemia da Covid interruppe le successive edizioni, quest’anno l'antica tradizione e'stata riproposta dalla Pro Loco triventina

La sfilata ha preso il via alle ore 14:00 con il raduno dei carri allegorici presso la rotonda di Via Iconicella. Ad aprire il corteo dei carri c’era “l’ingresso del vescovo”, carro allegorico riferito alle recenti vicende relative alla diocesi triventina accorpata con quella di Isernia . Ad arricchire la scena una fiat 126 rossa con musica ad alto volume e tanti figuranti mascherati da sacerdoti, cardinali e una ragazza indossava una maschera da suora

Il corteo colorato e festoso ha percorso le vie del paese, regalando momenti di allegria e stupore. I carri multicolorati e fantasiosi provenienti dai vari rioni triventini sono stati :

1. Avengers (C/da Sterparo)

2. ⁠Kung fu Panda (C/da Maiella)

3. ⁠Disneyland (C/de unite - Montagna, Penna, Querciapiana, Uomomorto, Cerreto )

4. ⁠Après Ski (C/da Codacchio)

5. ⁠Stitch & Angel (C/da San Felice)

6. ⁠41 Bis (Trivento paese)

7. ⁠Bob Aggiustatutto (C/da Penna)

8. ⁠Casa de Papel (Montefalcone)

Al termine della sfilata, la festa si è spostata in Piazza Calvario, dove avrà inizio il veglione di Carnevale con area food and beverage. La serata è animata da un coinvolgente DJ set con Tony Medusa, The Arizona, Antonio Tocciariello e Angels Hype, pronti a far ballare tutti i presenti fino a tarda notte.

Informazioni importanti

Si ricorda che è severamente vietato salire sui carri allegorici e utilizzare qualsiasi tipo di bomboletta spray.

Per maggiori informazioni:

Data: Domenica 2 marzo 2025

