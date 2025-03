Super Olympia Agnonese, continua la marcia trionfale: 2-1 al Ripalimosano e quarta vittoria consecutiva!

L’Olympia Agnonese continua la sua straordinaria corsa verso la vetta della classifica, conquistando la quarta vittoria consecutiva e il quinto risultato positivo nella sfida casalinga contro il Ripalimosano, terminata 2-1. Con questa vittoria, i granata si portano a soli due punti dal centro classifica, dimostrando una netta crescita e una determinazione invidiabile.

L'autore della prestazione decisiva è stato senza dubbio Pavone Stefano, protagonista assoluto della giornata. Il giovane talento di Spoltore, classe 2004, ex giocatore del Vastogirardi in Serie D e delle giovanili della Fermana, ha preso per mano la squadra, guidandola prima al pareggio e poi alla vittoria nel secondo tempo. Un gol che ha visto il giocatore dimostrare maturità e talento, rispondendo a un'inaspettata rete degli avversari al 45' del primo tempo, scaturita da un calcio d'angolo.

Nel secondo tempo, la squadra allenata dal duo Bonomi - Dell’Oglio ha preso il controllo della partita. I due ex calciatori, che hanno calcato i campi della Serie A, stanno raccogliendo i frutti del lavoro eccellente svolto con i ragazzi, non solo sotto l’aspetto tecnico e fisico, ma anche psicologico. Hanno instillato nei giocatori la consapevolezza di far parte di un gruppo solido e affiatato, sostenuto da una società che li tratta come figli. Così, dopo il pareggio, è arrivato il gol della vittoria firmato dall'inglese Olaoye, che sigla il suo quarto gol in tre partite, confermando il suo ruolo da protagonista in questo periodo di forma eccezionale.

La prestazione dell’Olympia Agnonese è stata davvero impeccabile: il dominio in lungo e largo per tutti i novanta minuti, con fraseggi veloci e scatti che hanno messo in difficoltà l’avversario. Nonostante alcune occasioni da gol fallite, la squadra ha dato dimostrazione di qualità e compattezza, riuscendo a gestire la partita senza mai rischiare troppo.

A fine gara, la felicità era evidente in tutti: dai dirigenti presenti in tribuna, ai ragazzi in campo, fino allo staff tecnico. Una menzione speciale va agli allenatori Bonomi e Dell’Oglio, che con grande passione e professionalità hanno trasmesso alla squadra la giusta mentalità e un forte attaccamento alla maglia granata.

Anche il pubblico non ha fatto mancare il suo sostegno: numerosi tifosi hanno incitato i loro beniamini durante tutto l'incontro, dimostrando quanto sia forte il legame tra la squadra e la città.

Domenica, tutti al Civitelle per la sfida contro il Venafro. Un incontro che potrebbe segnare un altro passo verso la vetta della classifica.

Intanto, la società continua a cercare nuovi sponsor e adesioni, con l’ambizione di riportare Agnone nella Serie D, quella che ha dato lustro alla città, conosciuta in tutta Italia come “l’Atene del Sannio” e “Agnone Città d’Arte”, contribuendo anche all’economia locale.

Un altro grande obiettivo è il progetto “Scuola e Calcio”, che ha attirato l’interesse di giovani provenienti da tutta Italia, consolidando la presenza dell’Olympia Agnonese nel cuore della comunità e nel panorama sportivo nazionale.

Il sogno, insomma, è più vivo che mai. GRAZIE MISTER!