Matteo Carnevale: Eccellenza in Medicina Veterinaria, Laurea con Lode e Ricerca Innovativa

Il 20 marzo 2025, Matteo Carnevale di Capracotta(IS) ha conseguito la laurea magistrale in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Teramo, ottenendo il massimo dei voti, la lode. Un traguardo straordinario che segna il culmine di anni di studio e dedizione nel campo delle scienze veterinarie.

La sua tesi, intitolata "Investigating the genetic and antigenic heterogeneity of feline calicivirus (FCV) field strains isolated from cats affected by different clinical diseases", ha trattato un argomento di grande rilevanza nel panorama della medicina veterinaria, affrontando la variabilità genetica e antigenica del virus del calicivirus felino, responsabile di malattie feline di diversa gravità. Un lavoro che ha visto l’impegno di Matteo nell’analizzare ceppi di virus isolati da gatti affetti da malattie cliniche diverse, con l’obiettivo di comprendere meglio la diffusione e l’evoluzione del virus.

La tesi è stata scritta e discussa in inglese, un ulteriore segno della preparazione internazionale di Matteo, guidato dalla professoressa Barbara Di Martino e dalla professoressa Federica Di Profio, rispettivamente relatrice e correlatrice del suo lavoro di laurea.

La laurea con lode rappresenta non solo un riconoscimento per l’ottimo percorso accademico, ma anche un passo importante verso una carriera di successo nel settore della medicina veterinaria.

A Matteo vanno le congratulazioni della sua famiglia: mamma, papà, Giacomo, Enrico e nonna Filomena, che hanno seguito con orgoglio e affetto ogni fase di questo percorso. La sua laurea è un esempio di impegno e passione, che sicuramente aprirà molte porte nel futuro professionale.