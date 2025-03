Bandecchi offende Ventotene: “Meglio una ventottenne”. Avs: “Porcheria maschilista”

La foto di una modella con un miniabito, la scritta "ventottenne" e sotto il commento "il nostro manifesto ha qualcosa in più": è il post su Instagram che il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha dedicato al "Manifesto che a Ventotene non avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano comunisti - scrive Bandecchi - dittatura, alcol, e spie sul territorio per rompere i coglioni. Fratellanza con Urss, Unione Sovietica (sparita)".

L’offesa del fondatore di Unicusano ha scatenato le polemiche. "Il post del sindaco di Terni Bandecchi pubblicato sui social dedicato al Manifesto di Ventotene è una vera porcheria maschilista", è la reazione di Elisabetta Piccolotti di Avs. "Ed è anche una imbarazzate confessione – prosegue la parlamentare in una nota – Per Bandecchi da un lato ci sono quelli di Ventotene, cioè noi che vogliamo costruire un'Europa più democratica e più libera, e dall'altro chi, come la destra, in testa ha solo le immagini di giovani donne seminude. Se non ha voglia di fare politica - conclude Piccolotti - e preferisce immaginarsi 'pappone' farebbe bene a smettere di fare il sindaco".