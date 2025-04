Un doppio riconoscimento alla Compagnia del Teatro Comico degli 'Abruzzi' di Agnone alla Rassegna Premio CittÃ  di Pratola Peligna

La Compagnia del Teatro Comico degli 'Abruzzi' di Agnone continua a raccogliere successi e consensi, questa volta con un doppio riconoscimento alla Rassegna Premio Città di Pratola Peligna. Due premi sono stati assegnati alle attrici Ester Cavarozzi e Carmen Masciotra per le loro straordinarie interpretazioni nella commedia "Cioccolata alla spiganarda... bona da murì", una performance che ha incantato il pubblico e la giuria.

Ma non è tutto: questi due nuovi premi si aggiungono ai riconoscimenti già ricevuti a Atessa, dove Silvana Di Toro e la stessa commedia hanno ottenuto il giusto tributo per il loro talento e impegno. Con questi successi, il curriculum della Compagnia si arricchisce di ben diciassette premi, ottenuti in Abruzzo, Lazio e Molise, confermando la qualità e la costanza del lavoro teatrale portato avanti negli anni.

Il cammino della Compagnia del Teatro Comico degli 'Abruzzi' di Agnone non si ferma. Ogni riconoscimento è un tassello che alimenta la passione e la determinazione di chi lavora dietro le quinte e di chi, con dedizione, sale sul palco. La soddisfazione per questi traguardi è grande, ma l'entusiasmo e la voglia di continuare a crescere sono ancora più forti.

Noi ci crediamo, e questo spirito di fiducia è la base su cui si fonda ogni nuovo progetto della compagnia.