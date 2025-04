Fred Bongusto nasceva 90 anni fa, voce molisana nel mondo: uno speciale 'Sabato al Borgo' a lui dedicato

Fred Bongusto il 6 aprile avrebbe compiuto 90 anni.

Era nato a Campobasso nel 1935. Se ne è andato sei anni fa dopo una lunga malattia. Non compariva più in pubblico dal 2013, la sua ultima apparizione fu al concerto in ricordo dell'amico Franco Califano, a Roma.

Bongusto è stato il cantante molisano più famoso nel mondo e la sua canzone Molise è diventata nel tempo un manifesto per la sua regione d'origine. Le parole nella sua città le conoscono tutti e quei versi su chi è andato via e poi ritorna o anche quelli sul meteo, sempre poco clemente da queste parti, le amano un po' tutti e tutti le hanno fatte proprie.

Proprio il meteo che in questi giorni, nonostante il calendario, non è ancora primaverile, farà passare questo anniversario senza eventi particolari in città. Ma è solo un rinvio. Il Comune ha intenzione di organizzare un evento durante la primavera, quando il clima sarà più mite, con uno speciale Sabato al Borgo dedicato ai 90 anni di Bongusto, un modo per festeggiarlo proprio tra i vicoli dove è nato, nella casa di famiglia tra via Marconi e il mercato coperto. Ed è qui che Fred vive ancora tra foto e tanti altri ricordi conservati per anni dall'amata nipote Alessandra, figlia della sorella del cantante.