Isernia: Selezione di Muratore e Operaio Forestale Specializzati per i Carabinieri BiodiversitÃ 

L'Agenzia Regionale Molise Lavoro ha pubblicato due avvisi per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, di due figure professionali specializzate da impiegare a tempo determinato e pieno presso il reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.

Nello specifico, si ricercano:

n. 01 unità di personale con profilo professionale di "Muratore specializzato"

n. 01 unità di personale con profilo professionale di "Operaio agrario e forestale specializzato"

Il contratto di lavoro applicato sarà il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta (Legge n. 124/85). Le sedi di lavoro saranno quelle delle Riserve Naturali Orientate (RR.NN.OO.) gestite dal reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.

I dettagli delle selezioni e i relativi avvisi sono consultabili sul sito web dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, nella sezione Albo Pretorio, al seguente indirizzo: http://www.moliselavoro.it.

Le domande di adesione dovranno essere presentate personalmente dagli interessati presso il Centro per l'Impiego di Isernia esclusivamente nei giorni 8 e 9 aprile 2025. Questa breve finestra temporale è fondamentale per manifestare il proprio interesse e permettere all'Ufficio di individuare i candidati in possesso dei requisiti.