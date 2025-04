Unimol ha il suo nuovo Rettore: Francesco Roberti esprime soddisfazione per l'elezione di Vanoli

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, si congratula con il nuovo Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Giuseppe Vanoli, eletto con 336 preferenze pari a oltre il 90% dei consensi, al termine del momento di democrazia partecipativa che ha caratterizzato la giornata odierna.

Rivolgo al nuovo Rettore Giuseppe Vanoli i più sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso e importante incarico per tutto il territorio alla guida dell'Unimol, punto di riferimento imprescindibile per la crescita culturale, sociale ed economica del nostro Molise.

Questo ampio consenso rappresenta sia il riconoscimento delle qualità che il professor Giuseppe Vanoli ha messo in luce nella sua carriera accademica sia l'importante segnale di unità e continuità del lavoro effettuato, negli anni, dal Rettore Luca Brunese.

La continuità del lavoro tra Brunese e Vanoli è rappresentata anche dal rafforzamento del proprio ruolo nel sistema universitario nazionale, dal dialogo con il territorio e dalla sinergia tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo, strada intraprese con grande lungimiranza dal Rettore Brunese, che ringrazio per il prezioso lavoro di questi intensi e proficui anni, per un percorso che, sicuramente, saprà proseguire Vanoli con lo stesso vigore impresso dal suo predecessore.

A nome della Giunta Regionale del Molise, nel rinnovare le congratulazioni, confermo la piena disponibilità a collaborare in maniera sinergica e costruttiva per il bene della comunità molisana e delle nuove generazioni.