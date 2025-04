Padre Angelo Lemme, da Agnone a Košice: dopo dieci anni suona la campana della speranza

Circa cinquanta anni fa, un giovane di Agnone, figlio di umili contadini, partì per un cammino di fede che lo avrebbe portato ben lontano dalla sua terra natale. Ordinato sacerdote a Cascia, presso l’ordine degli Agostiniani, il suo destino prese una svolta inaspettata quando fu inviato in missione nei paesi dell'Est per l’evangelizzazione.

Quel giovane sacerdote, oggi conosciuto come Padre Lemme, è diventato nel tempo una figura di riferimento per la comunità di Košice in Slovacchia, dove è parroco della Chiesa di Santa Rita . La sua opera pastorale ha lasciato un segno profondo: ha accompagnato spiritualmente centinaia di fedeli e ha avviato al sacerdozio ben quattro seminaristi.

Ma c’è un dettaglio che unisce ancora più profondamente Agnone e Košice: una campana. Donata a Padre Lemme circa dieci anni fa da un suo amico agnonese come simbolo di vicinanza e affetto, la campana è rimasta in silenzio per lungo tempo. Le normative slovacche sulla quiete pubblica ne avevano vietato l’uso, privando così la parrocchia del suo rintocco solenne.

Oggi, però, quel silenzio è finalmente rotto. Dopo anni di pazienza, determinazione e dialogo con le autorità locali, Padre Lemme ha annunciato con emozione agli amici di sempre: “Chi dura la vince”. La campana agnonese ha ottenuto l’autorizzazione a suonare e il suo suono ora si diffonde sulla città di Košice, simbolo di fede, tenacia e legame tra due terre lontane ma unite dallo stesso spirito.

Per la comunità agnonese e per i tanti che hanno seguito la missione di Padre Lemme, questo momento rappresenta molto più di un semplice suono: è l’eco di una storia d’amore per il prossimo, di dedizione e di fede che non conosce confini.