Gaetano Minale detto il molisano - Maestro Contemporaneo, il pittore della Natura che con il colore esalta la luce.

Inizio e Formazione

Gaetano Minale , nativo di Agnone -IS - (4 Luglio 1938) arriva ad Atessa verso gli inizi degli anni 60 per motivi di lavoro. Qui forma la sua famiglia (1964), coltiva la passione per la pittura andando a bottega dal Maestro pittore e restauratore Gennaro Bravo ( 1968 ), per carpire tutti i segreti della tecnica ad olio e, nel 1975 inizia il suo personale percorso artistico con la sua prima mostra , una collettiva a Sesto San Giovanni-MI- con affermati artisti lombardi , seguite da oltre 120 mostre realizzate sia in Italia che all'estero.

Mostre Riconoscimenti e Premi

Oltre alle numerose esposizioni in città come Roma, Napoli, Venezia, Milano e Firenze – dove riceve il Leon d’Oro (1978) – Minale ha partecipato a rassegne internazionali di spicco, come l’Expo di Tsukuba (Giappone) e gli eventi del Centenario della Tour Eiffel (Parigi). Ha ottenuto premi come l’ Oscar Italia per le Arti Figurative (1977), la nomina ad Accademico d’Italia (1978) ,nel 2011 viene nominato “Artista per l’UNICEF” per aver contribuito, grazie alla sua sensibilità artistica, “al miglioramento delle condizioni di vita dell’infanzia”, nel 2021 gli è stato conferito il Premio Rotary per il lavoro per la sua opera pittorica, riconoscendo "Il colore e la potenza espressiva della sua pittura degli ultimi 50 anni".... e il Premio Amedeo Modigliani (2024). Le sue opere figurano in collezioni private e in pinacoteche, tra cui quella di Atessa, che dal 2016 ospita stabilmente oltre 100 suoi dipinti.

Tanti sono i riconoscimenti ricevuti e, solo per citarne alcuni , è stato chiamato di far parte dell'Accademia di San Marco, dell'Accademia de " I 500 " dell'Accademia d'Arte Moderna di Roma ; è membro effettivo dell'Unione Mondiale della Cultura , è accademico d'Italia con medaglia d'oro e nel 1989 riceve la nomina di Professore Onoris Causa; la sua scheda Biblio-Biografica è depositata all’archivio storico per l’arte italiana del novecento al Kunsthistoriches Institut in Florenz di Firenze e nell’archivio storico dei pittori e scultori italiani del novecento della Casa Editrice Il Quadrato di Milano.

Passione per la pittura

L'incontro con la pittura avviene a Castellammare di Stabia - NA - nel 1953 quindicenne , quando vede prendere vita da una bianca tela di un pittore che ritraeva il golfo di Napoli dal castello della città, un paesaggio stupendo colorato che, il Minale tornato in Molise ripropone su un cartone ad acquarelli per esprimersi attraverso l'arte pittorica, che non abbandonerà mai pur non facendone la sua professione..

Tematica pittorica

Nel suo percorso artistico scieglie il figurativo e, i suoi soggetti preferiti per oltre un trentennio è il richiamo del mondo contadino , le sue ambientazioni , la sua gente , la sua produzione ha raccontato la civiltà rurale abruzzese, con paesaggi di campagna, capanni e ulivi, ritraendo un mondo semplice e genuino. Dall’inizio degli anni 2011, alla natura si affianca la figura femminile, connubio che trasforma in pittura con grandi tele dove la donna è immersa in campi fioriti e ginestre con la stesura del colore che esalta la luce che spesso esplode nei paesaggi che riportano un vero e proprio stato emotivo e trabocchi sulla costa adriatica, in una celebrazione della fertilità e di un profondo legame tra uomo e ambiente.

Amore per la grafica

La sua perizia tecnica si esalta anche per il bianco e nero con l'inchiostro di china a delineare l'essenziale che, a volte si accende con i colori ad olio sapientemente estesi con maestria . La passione per la grafica lo ha portato a realizzare numerosi disegni a china della sua amata Atessa dedicando quaranta anni di lavoro , e cioè dal 1975 al 2015 , ad uno straordinario intento, vale a dire la registrazione iconografica della ricchezza storica della città , producendo un corpus di circa 105 disegni a china e olio , donati nel 2016 all'amministrazione comunale che gli ha dedicato una pinacoteca .

Pubblicazioni