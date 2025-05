"La Rosa di Gerico": Un Weekend all'Insegna della Storia e delle Auto d'Epoca a San Giuliano del Sannio

San Giuliano del Sannio (CB) si prepara ad ospitare un evento che মেশাবে cultura, storia e la passione per le auto d'epoca. Sabato 10 e Domenica 11 maggio 2025, si terrà il raduno di auto storiche "La Rosa di Gerico", organizzato in memoria di Carla Albanese.

La manifestazione prenderà il via sabato 10 maggio in Piazza Liberta' alle ore 17.00 con l'accoglienza della Fanfara Bersaglieri di Torre Alfina (VT) e un momento di raccoglimento presso il Cimitero. La serata proseguirà alle ore 18.30 al Teatro San Lorenzo con la presentazione del romanzo "La Rosa di Gerico", a cui interverranno l'autore Leonardo D'Alessio, l'avvocato Emanuela Patricelli, Antonio Campolieti (ideatore dell'evento e compagno di Carla), Nicola Fazio (direttore dell'Hotel "IEO" di Milano), il dottor Antonio Cardarelli (Reparto Chirurgia Ospedale Cardarelli di Campobasso) e Rosario De Matteis (Sindaco di San Giuliano del Sannio). Alle ore 20.00, sempre in Piazza Liberta', si terrà un buffet di ringraziamento e un concerto della Fanfara Bersaglieri, con a seguire un raduno di auto d'epoca a parco chiuso.

La giornata di domenica 11 maggio sarà interamente dedicata al raduno di auto d'epoca. Alle ore 8.30 in Piazza Liberta' si terrà l'iscrizione, con un costo di € 10.00 per auto (che include l'autovettura e il pranzo per una persona). È importante notare che le auto partecipanti al raduno non potranno abbandonare il parco chiuso prima delle ore 12.00 e le iscrizioni chiuderanno il 20 aprile 2025.

La mattinata proseguirà con la Santa Messa presieduta da Don Adriano Cifelli alle ore 9.00 e, alle ore 11.15, la benedizione delle auto. Alle ore 11.30, l'Associazione Culturale Insieme proporrà una visita guidata all'itinerario Storico San Giuliano in mostra, mentre l'Associazione Compagnia d'Arte Popolare Onlus presenterà dei costumi storici di San Giuliano.

Il clou della giornata sarà alle ore 12.00 con la partenza del raduno per un itinerario che toccherà il cimitero (per un momento di preghiera in memoria di Carla), il passaggio al luogo di preghiera in c.da Santo Ianno, e proseguirà per Cercemaggiore, Riccia e Jelsi, con arrivo a Campobasso per il pranzo presso l'Hotel Rinascimento alle ore 14.00.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, si terranno le premiazioni dei partecipanti, i ringraziamenti e i saluti finali. L'evento sarà supportato dai Bikers di Jelsi e i "Savorra Bikers" di San Giuliano.

Per informazioni sul raduno è possibile contattare Antonio Campolieti al numero 339-1739520. Per le prenotazioni, invece, si può fare riferimento ad Antonio Zaccari al numero 349-1321617. Un fine settimana all'insegna della memoria, della cultura e della passione motoristica da non perdere a San Giuliano del Sannio.