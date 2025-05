"Resto nella Mia Terra": La Caritas di Trivento Offre Corsi di Formazione per Valorizzare il Territorio.

La Caritas di Trivento promuove l'iniziativa "Resto nella Mia Terra", offrendo una serie di corsi formativi pensati per giovani tra i 16 e i 29 anni (salvo diversa indicazione) desiderosi di acquisire competenze spendibili nel proprio territorio.

Le aree di formazione spaziano dal giornalismo turistico e documentaristico alla creazione di contenuti web, dalla filmmaking con droni alla guida escursionistica ambientale. Non mancano proposte più specifiche come il teatroterapia, l'apicoltura e le tecniche per la conservazione dei materiali tessili.

Ogni corso è guidato da tutor esperti e offre un approccio pratico e teorico per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per inserirsi nel mondo del lavoro locale, valorizzando le risorse e le peculiarità del territorio.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di iscrizione, si invita a consultare i contatti indicati nel materiale informativo.