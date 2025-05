Montefalcone nel Sannio: partecipazione e impegno per “EcologicaMente”

Sabato 3 maggio il piccolo centro molisano si è risvegliato con guanti, sacchi e sorrisi pronti all’azione: “EcologicaMente”, una passeggiata ecologica promossa dalla Pro Loco Maronea in collaborazione con il Comune, ha visto una sentita partecipazione di volontari e cittadini di ogni età.

L’iniziativa, partita alle ore 8:00 dai magazzini comunali in via Orto la Corte, ha coinvolto decine di persone determinate a prendersi cura dell’ambiente e a dare un forte segnale di civiltà. Muniti di entusiasmo e spirito di squadra, i partecipanti hanno ripulito diversi tratti di strade comunali e provinciali, seguendo le segnalazioni raccolte nei giorni precedenti.

«Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore» si leggeva nell’invito rivolto alla cittadinanza, e Montefalcone ha dimostrato di crederci davvero. Non solo un’attività di raccolta rifiuti, ma anche un momento di unione e riflessione sul valore del rispetto ambientale.

La Pro Loco ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i partecipanti: «Grazie a voi che avete sporcato… di sudore, non di rifiuti! Ogni rifiuto raccolto è un messaggio chiaro: la Terra non è un cestino». Un’iniziativa vissuta come una vera “esplosione di energia verde”, tra sorrisi, impegno e un forte desiderio di cambiamento.

Anche il Comune ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa. «EcologicaMente è stata un’iniziativa che ha saputo coniugare senso civico, partecipazione attiva e amore per il territorio. La vostra energia e capacità di coinvolgimento sono stati un esempio per tutta la comunità», si legge nella nota dell’Amministrazione, che ha sottolineato quanto il lavoro collettivo possa davvero fare la differenza.

Il messaggio finale è chiaro: il rispetto per l’ambiente non si limita a una giornata, ma si costruisce attraverso azioni quotidiane. Il cambiamento parte da piccoli gesti, e ogni rifiuto raccolto è un passo verso un futuro più verde!