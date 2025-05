Funghi, a Trivento il primo corso serale per imparare a raccoglierli in sicurezza

A Trivento il primo corso serale per aspiranti raccoglitori di funghi: quattro giornate per imparare a riconoscerli e raccoglierli nel rispetto della legge

Riconoscere un porcino da un fungo tossico, sapere quando e come raccoglierlo, rispettare la natura e la legge. Sono solo alcune delle competenze che si potranno acquisire grazie al primo corso serale di formazione per aspiranti raccoglitori di funghi epigei, organizzato dall’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo Molisano “C. Linneo”, con il patrocinio del Comune di Trivento.

Il corso, aperto a tutti gli appassionati di natura e micologia, si terrà presso il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento nelle seguenti date:



• 14, 15 e 16 maggio, dalle ore 17:00 alle 21:00

• 17 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00

In programma, lezioni teoriche e momenti di confronto per imparare a distinguere le specie commestibili da quelle tossiche, approfondire la normativa regionale sulla raccolta e adottare comportamenti rispettosi dell’ecosistema.

Un’opportunità formativa indispensabile per chi desidera vivere il bosco con consapevolezza e responsabilità.

Per informazioni e adesioni:

Antonio Rotoletto: 339 3931278

Fulvio Gentile Lorusso: 338 9135891

Il corso nasce dalla collaborazione tra il gruppo micologico locale e la Sezione Molise dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Trivento, con l’obiettivo di promuovere la cultura della raccolta sostenibile e valorizzare il patrimonio naturale del territorio molisano.