Agnone si prepara a celebrare la Festa di Maria SS.ma di Costantinopoli 17-18 maggio

Agnone (IS) - La Parrocchia Maria Santissima di Costantinopoli, appartenente alla Diocesi di Trivento, si prepara a festeggiare la Festa di Maria SS.ma di Costantinopoli ad Agnone il 17 e 18 maggio 2025.

Le celebrazioni inizieranno con la Novena in onore della Madonna, che si terrà dal 9 al 17 maggio, con il Santo Rosario alle ore 18:00 e la Santa Messa e preghiere dedicate alla Madonna alle ore 18:30.

Il 15 maggio, è prevista una fiaccolata alle ore 21:00, che si snoderà per alcune strade della Parrocchia, con partenza da Viale Castelnuovo n. 125.

Il 17 maggio, alle ore 17:30, si terrà la benedizione delle carrozzelle.

Il 18 maggio, le celebrazioni religiose proseguiranno con le Sante Messe alle ore 08:30, 11:00 e 17:30. Il momento culminante sarà la processione della Venerata Immagine, prevista per le ore 18:30, che attraverserà le principali strade di Agnone, accompagnata dal Concerto Bandistico "Città di Castel Frentano". Al termine della processione, è previsto un messaggio alla città da parte del Sindaco

Il programma civile della festa prevede, per il 17 maggio alle ore 21:30 in Piazza Unità d'Italia, l'esibizione del gruppo "Pooh Official Tribute Band".

Il Parroco e il Comitato organizzatore ringraziano tutti coloro che collaboreranno per la buona riuscita della festa.

Il manifesto riporta anche una citazione di Papa Francesco: "Vergine Maria, perché tu sei la Madre della misericordia... Il tuo cuore è pieno di tenerezza per tutti, perché tu hai visto i tuoi figli ed è diventato nostro fratello, Gesù, Salvatore di ogni uomo e di ogni donna. Guardando la Madre, opera immacolata, riconosciamo la vittoria della divina misericordia sul peccato e su tutte le sue conseguenze; e si riaccende in noi la speranza in una vita migliore, libera da schiavitù, rancori e paure".