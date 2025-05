Addio a Natalino Sammartino: Agnone piange un imprenditore protagonista del territorio

E' tornato alla casa del Padre, all'età di 95 anni, il Geometra Natalino Sammartino, Imprenditore

Ne danno il triste annuncio i figli Umberto, Giuseppe ed Ester, il genero, le nuore, e i nipoti tutti.

Natalino Sammartino, geometra, imprenditore, uomo dal carattere fermo e deciso, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Appena diplomato, ha diretto importanti cantieri di opere infrastrutturali in Toscana, contribuendo allo sviluppo del territorio con competenza e determinazione. Successivamente, nell’ambito della sua attività privata, ha eseguito numerosi interventi edilizi e infrastrutturali in Molise e Abruzzo, lasciando un’impronta concreta e duratura del suo impegno professionale.

Nel corso della sua lunga vita è sempre stato una presenza costante e affidabile per i suoi cari, accompagnandoli con discrezione, equilibrio e senso di responsabilità.

Nei rapporti interpersonali si è sempre distinto per il rispetto della parola data, per correttezza e onestà, valori che ha incarnato in ogni ambito della sua vita.

I funerali avranno luogo sabato 17 maggio alle ore 10,30 nella Chiesa di Sant'Emidio in Agnone.

La salma è esposta presso la Casa Funeraria "Appugliese e Porfilio" Via G. Ionata oggi dalle ore 8,30 alle 14 e dalle 15,00 alle 20,00, domani dalle ore 8,00.

Sentite condoglianze dalla redazione Altomolise.net

Agnone, 16 maggio 2025