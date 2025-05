Civitanova del Sannio, escursionista ferito in un sentiero impervio: salvato dai Vigili del Fuoco.

Un uomo è stato soccorso nella giornata di ieri, 19 maggio, lungo un sentiero impervio nel territorio di Civitanova del Sannio. La persona, caduta durante un’escursione, è stata trovata per caso da un altro escursionista che, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato il 118.

Vista la difficoltà del terreno e l’impossibilità di effettuare il trasporto in autonomia, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia. I soccorritori, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’infortunato mediante l’utilizzo di una barella toboga, procedendo alla spinalizzazione per evitare ulteriori traumi.

Una volta raggiunta una zona accessibile, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.