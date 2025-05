A Vastogirardi un viaggio tra storia, tradizioni e sport con la 2ª Giornata Esperienziale di 'Viviti Tutt’ Cos’!'"

Siamo lieti di invitarVi alla 2^ Giornata Esperienziale del progetto “Viviti Tutt’Cos’!” in programma domenica 25 maggio 2025 a partire dalle ore 10.00 a Vastogirardi (IS).

Un’occasione unica per vivere un viaggio tra storia, tradizioni, artigianato, natura e gastronomia di Vastogirardi, guidati da esperti e dai giovani referenti territoriali del progetto. L’itinerario prenderà il via dalle vestigia del Tempio Italico con i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale. Si proseguirà poi nel cuore del borgo medievale con visite al Castello, alla Chiesa di San Nicola, al Palazzo Selvaggi e alla Chiesa della Madonna delle Grazie (in quest’ultima il demologo Mauro Gioielli racconterà l'emozionante rito del "Volo dell'angelo"). In Piazza Vittorio Emanuele duplice incontro con i Carabinieri del Reparto della Biodiversità di Isernia e con l’ultimo banditore del Molise. A seguire, pausa pranzo con degustazione di piatti tipici locali. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del mondo rurale, con la visita ad un’azienda zootecnica, e allo sport, con una lezione di tennis ed un allenamento di calcio con l’ASD Calcio Vastogirardi.

Il progetto Viviti Tutt’ Cos’! – nell’ambito di Aggreghia-Moli, bando previsto dalla Regione Molise e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili – ha l’obiettivo di proporre attività ed esperienze aggregative territoriali con il coinvolgimento di giovani dai 14 ai 35 anni dei Comuni di Carovilli (comune capofila), Pescolanciano, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi.

Per informazioni:

Andrea Cinocca (Responsabile di Progetto) 339 8201129

Manuela Virtuoso (Coordinatrice del partenariato, responsabile del team working e del monitoraggio) 327 1972764

Michela Bunino (Responsabile delle attività) 333 8541326

Progetto Viviti Tutt’ Cos’!