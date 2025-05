Consiglio regionale del Molise: editoria locale e sanità al centro degli incontri con Assostampa e Cobas

Campobasso, 19 maggio 2025 – Nell’ambito degli Incontri de Lunedi dei Capigruppo e dei vertici (Presidente e componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assise, Presidenti delle Commissioni permanenti) del Consiglio regionale con il territorio e con le sue evidenze sociali, economiche e culturali, questa mattina sono stati ascoltati, su loro richiesta, in due distinti incontri che si sono tenuti nella sala della Biblioteca L. Lombardi di Palazzo D’Aimmo, il Presidente dell’Associazione Stampa del Molise e una delegazione dei Cobas pubblico impiego in rappresentanza di alcuni lavoratori del Responsible Hospital Reserch di Campobasso.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al Presidente Quintino Pallante che ha introdotto gli argomenti, i Consiglieri Di Pardo (presente anche nella veste di Consigliere delegato del Presidente della Regione per la sanità), Gravina, Greco, Fanelli, Niro (presente anche nella veste di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta), Primiani e Romano. Il primo incontro è stato con il Presidente dell’Associazione Stampa Molise, Giuseppe Di Pietro, che nel suo intervento ha chiesto un aggiornamento della legge regionale che disciplina il sostegno all’editoria locale, la n.11 del 2015, alle attuali condizioni dell’assetto dell’informazione locale e in generale del contesto socio-economico regionale. Di Pietro, quindi, ha chiesto azioni per fronteggiare quella che ha definito una dicotomia tra il mercato reale e quanto l’attuale legge pone in essere per attuare procedure funzionali a salvaguardare e sostenere l'editoria molisana e promuovere la professione giornalistica in ambito regionale.

In particolare, il Presidente di Assostampa Molise, raccogliendo le osservazioni di giornalisti ed operatori dell’informazione, tra le altre cose, ha anche chiesto: la revisione del testo della normativa per attivare i controllo ex ante, e non più dopo l'erogazione dei fondi, su tutte le domande di contributo presentate dagli operatori dell’informazione; l'identificazione precisa delle cosiddette “spese generali” da rendicontare; l’istituzione di un fondo garanzia per nuove testate che si avviano ad entrare nei parametri della legge 11 per attuarne gli obiettivi strategici; una giusta correlazione tra costi del personale giornalistico e quelli di altri addetti come quelli amministrativi; la previsione dell’impiego di almeno due giornalisti per i siti internet che si apprestano a chiedere i contributi per il sostegno alla loro attività di informazione.

E’ seguito l’intervento del Direttore del Servizio regionale competente, Gaspare Tocci, che ha fornito delucidazioni su alcuni punti della legge 11/15 e del suo Regolamento attuativo. Sono quindi intervenuti alcuni Consiglieri regionali che hanno posto delle domande a Di Pietro ed espresso delle considerazioni. Il Presidente Pallante, a nome dei Consiglieri e Capigruppo, ha accolto positivamente le richieste e le proposte di Assostampa dichiarandosi intenzionato ad impegnare la IV Commissione nell’ascoltare anche gli altri stakeholder per verificare la possibilità di apportare modifiche al testo della legge 11/15 ovvero chiedere all’Esecutivo di porre in essere opportuni cambiamenti al su Regolamento attuativo, a seconda delle necessità verificate. È stata, dunque, la volta dei rappresentanti di alcuni lavoratori del Responsible Hospital Reserch di Campobasso. Hanno preso la parola Maria Lucia Di Bianco dei Cobas Pubblico impiego regionale e l’operatore del Responsible, Giovanni Cerio.

Entrambi hanno riportato la preoccupazione delle maestranze del Responsible: per il ritardo dei pagamenti della retribuzione relativa al mese di aprile scorso; per la crescente incertezza sulle prospettive future della struttura ospedaliera e dei lavoratori coinvolti; per i dubbi circa la gestione e l’orientamento della loro struttura sanitaria che rischia di tradursi in un modello scollegato dai reali bisogni del sistema sanitario regionale e dei suoi operatori. I rappresentanti Cobas hanno sollecitato anche l’adozione di criteri di trasparenza, responsabilità e controllo pubblico nei progetti di ricerca ospedaliera per evitare che iniziative in nome dell’innovazione si traducano in ulteriori precarizzazioni o privatizzazioni striscianti a danno degli operatori e dei cittadini.

I Cobas, in aggiunta, hanno proposto la stipula di un accordo integrato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, tra Regione Molise e Responsible Hospital Reserch, per l’istituzione di un Tavole tecnico permanente con l’obiettivo di: sostenere finanziariamente la struttura, attraverso contributi straordinari e piani di rientro sostenibili; tutelare i posti di lavoro, garantendo regolarità retributiva e condizioni contrattuali dignitose; rafforzare l’erogazione dei LEA su tutto il territorio regionale, in un’ottica di sistema integrato pubblico-privato; coinvolgere attivamente ASReM, per superare i contenziosi in atto con spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale. Anche in questo caso diversi Consiglieri presenti hanno espresso delle considerazioni e posto delle domande agli interlocutori. È seguito l’intervento del Consigliere delegato del Presidente della Regione per la sanità, Roberto Di Pardo, che ha rilevato come le diverse questioni poste, sono da tempo all’attenzione dell’Esecutivo.

Di Pardo, inoltre, ha ricordato come le varie competenze per intervenire su specifiche situazioni portate all’attenzione dei vertici consiliari oggi, siano dei Commissari del Governo per il rientro dal deficit sanitario. Il Presidente Pallante, riprendendo quanto ricordato dal Consigliere Di Pardo circa le competenze dei Commissari su alcune specifiche richieste pervenute dai Cobas, si è comunque detto disponibile, prima che il Consiglio addivenga alla decisione di determinarsi in merito alle questioni di sua competenza, di ascoltare i vertici di Responsible Hospital Reserch per aprire un utile confronto funzionale a comprenderne i loro obiettivi futuri, nell’ambito della mission data all’istituto fin dalla sua nascita. Ciò per dare tranquillità e certezze sia ai lavoratori che agli utenti.