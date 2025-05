CONI, Lancellotta riconfermata nel Consiglio Nazionale a sostenere il Sud Italia

Roma – "Questa riconferma rappresenta per me un onore e una responsabilità. Continuerò a lavorare con dedizione per promuovere i valori dello sport e sostenere le realtà sportive del Sud Italia, con particolare attenzione al Molise, terra a cui sono profondamente legata". È quanto dichiara Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d'Italia, rieletta lunedì 19 maggio 2025 nel Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), consolidando il suo ruolo di rappresentante delle Delegazioni Provinciali delle regioni del Sud Italia. Lancellotta, già Delegata Provinciale del CONI per Isernia e insignita della Stella d'Oro al Merito Sportivo nel 2021, è la prima molisana a rappresentare - già nello scorso quadriennio olimpico - le Delegazioni Provinciali del Sud Italia in seno al massimo organo collegiale del CONI, che il prossimo 26 giugno sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente che subentrerà a Giovanni Malagò.

"Un impegno costante che continuerò a portare avanti con consapevolezza per rappresentare le istanze che provengono dal Sud Italia. Potenziare ed efficientare le strutture sportive e quelle scolastiche, sensibilizzare la fascia più giovane della popolazione alla pratica sportiva anche per l'impatto che lo sport può generare sulla salute e, dunque, sul Sistema Sanitario Nazionale, stimolare gli Enti Locali a dotarsi di impiantistica d'avanguardia, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR e dagli strumenti di finanza agevolata, saranno soltanto alcune delle sfide che ci aspettano. Ringrazio le Delegazioni Provinciali per il sostegno elettorale e sono certa che, attraverso un percorso realmente condiviso, lavoreremo in stretta sinergia nei prossimi quattro anni.",

conclude Elisabetta Lancellotta.