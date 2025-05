A Trivento “RadioLOVE”: un omaggio alla storia della radio

Sabato 24 maggio, alle ore 10:30, il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento ospiterà “RadioLOVE – Una lunga storia d’amore. La storia della radio dalla sua nascita ai giorni nostri”, un evento dedicato all’evoluzione della radiofonia, dalle sue origini pionieristiche fino all’era digitale.



Promossa dalla Pro Loco Terventum, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” e il Comune di Trivento, l’iniziativa rende omaggio a uno dei mezzi di comunicazione più longevi e versatili, capace di attraversare i decenni rinnovandosi continuamente, pur restando profondamente legato alla dimensione umana della voce, della parola e della musica.



A condurre l’incontro saranno tre volti noti dell’attuale scena radiofonica locale e culturale: Charles Papa, speaker di Radio Luna, DJ e giornalista; Giuseppe Favuzza, fondatore di DISISRADIO; e Andrea Garzanti, speaker di Radio Luna e attore.



Tra gli ospiti: la mezzosoprano Licia Frabotta, il cantautore Giovanni Galli, la fashion designer Daniela Del Gobbo, il giornalista RAI Mauro Carafa, lo scrittore e regista Andrea Cacciavillani, Giulia Vasile, rappresentante della Pro Loco Terventum, Lorenzo Pinto, già coordinatore tecnico RAI, e Tullio Farina, uno dei fondatori di Radio Europa Uno, storica emittente locale che per anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per il territorio.



I lavori saranno introdotti dal dirigente scolastico Giuseppe Natilli.



La parte tecnica e artistica sarà curata nei minimi dettagli: l’allestimento audio-video è affidato ad Angelo Licameli, la consulenza artistica a Donatella Di Lallo, mentre la supervisione per Calliope è affidata a Mario Scatolone.

“RadioLOVE” vuole essere un tributo sentito e corale alla radio, non solo come mezzo di informazione e intrattenimento, ma come spazio vivo di relazione e memoria, capace di raccontare il passato e di parlare ancora al presente, in attesa di nuove frequenze da sintonizzare.