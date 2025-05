Il Prefetto Montella in visita a Miranda: strategie contro lo spopolamento e focus sulla protezione civile

Prosegue il ciclo di visite istituzionali del Prefetto di Isernia nei Comuni della provincia, quali utili occasioni per approfondire la conoscenza del territorio.



Questa mattina il Prefetto Montella si è recato presso il Comune di Miranda, ove è stato accolto dal Sindaco Marco Ferrante, unitamente ai dipendenti e ad alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto in un clima di reciproca cordialità, sono stati trattati molteplici argomenti, tra cui il fenomeno dello spopolamento delle aree interne – che investe anche il Comune di Miranda – e per il quale il Prefetto ha espresso la necessità di mettere in campo sinergiche azioni tese alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche del posto, quale strumento per il rilancio turistico ed economico dell’area.

Il Sindaco e il Prefetto si sono confrontati su alcune tematiche che interessano il territorio comunale, focalizzando l’attenzione sulla protezione civile: il rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo ha sottolineato l’importanza per le amministrazioni comunali di dotarsi di aggiornati piani di protezione civile nonché di reperire le risorse strumentali necessarie a fronteggiare eventuali emergenze.

In conclusione, il Prefetto Montella - nell’ottica di una leale collaborazione con gli Enti locali - ha ribadito il proprio impegno a garantire ogni utile supporto finalizzato alla ottimale erogazione dei servizi alla comunità.